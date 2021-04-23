Во взорвавшуюся квартиру на улице Леонова пытались проникнуть мародеры

Место происшествия 21 апреля Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде после взрыва в доме №34А по улице Леонова в квартиру пострадавших жильцов пытались проникнуть мародеры. Буквально через несколько минут после взрыва корреспондент «Комсомолки» заметил под окнами прохожих, пытавшихся найти какие-либо ценные вещи, выброшенные из квартиры взрывной волной. А позже директор управляющей компании ЖЭУ-13 Олег Кислый заявил, что доступ в квартиру был оперативно перекрыт его сотрудниками.

- Окна и двери в этой квартире не должны вставлять ни хозяева, ни управляющая компания – это обязанность муниципалитета, - заявил Кислый. - Однако мы пошли навстречу людям, наши сотрудники заколотили окна, чтобы воспрепятствовать проникновению в квартиру разных околокриминальных и прочих элементов. Дверь тоже поставили временную, замок навесной повесили, ключи хозяевам передали. К нам жильцы не обращались, мы сами сочли своим долгом это сделать. У нас ведь всегда, когда окна открыты, кто-нибудь туда просачивается.

В мэрии города «Комсомолке» сообщили, что сегодня пострадавшие вместе со специалистами осматривают квартиры маневренного фонда для временного переезда.

- Пока наши сотрудники в квартиру попасть не могли, так как ее осматривали эксперты МЧС и Следственного комитета, - рассказали в мэрии. – Далее будет оценен ущерб, и будем искать средства для компенсации на ремонт квартиры.

Напомним, взрыв на улице Леонова прогремел 21 апреля в районе обеда. В квартире находился ее житель, 55-летний Александр Орлов, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 23 апреля появилась информация, что мужчина скончался от полученных травм в больнице.