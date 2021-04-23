Бывшие мичман, младший сержант и рядовой получили сроки за грабеж

Калининградский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении трех бывших военнослужащих войсковой части 00595. Как было установлено, 30 мая прошлого года рядовой Акиф Махмаризаев, младший сержант Сабир Эскеров и мичман Виктор Лаврушкин совершили квартирный грабеж.

Находясь дома у своего знакомого, мичман открыл дверь и впустил своих подельников. Махмаризаев выхватил у хозяина жилища мобильный телефон, открыл установленное в гаджете мобильное приложение одного из банков и перевел на счет своего приятеля 29 тысяч рублей. Пока рядовой ковырялся в мобиле, Лаврушкин и Эскеров тоже времени не теряли: их добычей стали ноутбук и некий агрегат, обозначенный в документах уголовного дела как «система для нагрева табака», на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

- Доказательств, собранных военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Калининградскому гарнизону, хватило, чтобы признать подсудимых виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и с угрозой применения насилия, - сообщили в Главном военном следственном управлении России. - Махмаризаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Эскерову и Лаврушкину – 2 года 7 месяцев и 2 года 6 месяцев соответственно.

Отбывать срок все трое будут в исправительной колонии общего режима.