В калининградских лесах проснулись ядовитые змеи

. Фото: Facebook

В лесах Калининградской области активизировались змеи. Фото ползучих гадов выложили пользователи в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в Facebook. На снимках видно как ужей 9черного цвета с желтыми пятнами на голове), так и ядовитых гадюк (коричневая).

. Фото: Facebook

Кто-то из комментаторов отметил, что в прошлом году тоже весной видел коричневую гадюку. Они встречаются наравне с черными.

«А бояться их не стоит. Главное не трогайте ее, сама она не нападет. Она предупреждает, обычно шипит. Я в таких случаях обхожу стороной, просто нужно быть внимательным», - посоветовала одна из подписчиц.