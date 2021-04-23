Калининградские боксеры успешно выступили в чемпионате России

На прошедшем в Якутии первенстве России по боксу по версии «К-1» калининградская команда завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. В турнире приняли участие около 400 представителей 40 регионов Российской Федерации. Калининградцы отличились как среди взрослых, так и среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, «золото» взяла чемпионка мира по тайскому боксу Анастасия Непианиди, выступавшая в весе до 65 килограммов. Первое место среди младших юниоров (весовая категория до 63,5 килограмма) занял Тарлан Мерзоев, в финале сражавшийся с еще одним калининградцем - Артемом Черномским.

Серебряным призером среди женщин в весе до 56 килограммов стала Ксения Морозова, для которой этот чемпионат был первым во взрослом спорте. Она уступила лишь опытной спортсменке, чемпионке страны. «Бронза» в активе Валерии Лешенко, боксировавшей среди юниорок в той же весовой категории.

Победа в чемпионате обеспечила обладателям золотой медали вызов в национальную команду для подготовки к официальным международным турнирам.