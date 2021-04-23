В перинатальном центре провели сложнейшую операцию

Сегодня, 23 апреля из регионального перинатального центра выписали жительницу одного из восточных муниципалитетов области вместе ребенком.

У будущей мамы было серьезное осложнение – предлежание плаценты с врастанием в другие органы. Как правило, в таких случаях пациенток направляют в клиники Москвы или Санкт-Петербурга. Но в связи с тем, что патология представляла реальную опасность жизни и здоровью женщины и ее малыша, было принято решение о проведении операции в Калининграде. У хирургов центра уже имелся опыт двух подобных операций, но те не были настолько масштабными.

Главной задачей врачей было не допустить риска кровотечения. Для этого в аорту пациентке ввели специальный инструмент. А затем, после того как риск кровотечения был предотвращен и устранена опасность повреждения других органов, провели кесарево сечение.

Как сообщили в перинатальном центре, для оказания помощи роженице сформировали мультидисциплинарную бригаду из десяти врачей Областной клинической больницы, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи и перинатального центра – сосудистых хирургов, хирургов, урологов, трансфузиологов, акушеров-гинекологов, неонатологов. Также в выполнении операции участвовали акушерки, медицинские сестры и другой медицинский персонал.