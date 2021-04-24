Правительство выставило на торги участки в игровой зоне «Янтарная»

24 мая состоится первый аукцион на право аренды земли на территории игорной зоны «Янтарная». На торги выставлено шесть участков площадью от 1, 4 гектара до чуть более 5 гектаров. Все они расположены вблизи приморского поселка Куликово, преимущественно на первой и второй линии от побережья.

Целевое назначение участковй ограничено - их разрешается использовать только под строительство казино и отелей не ниже трех звезд. При этом объем инвестиций должен составлять не менее 300 млн рублей на гектар при возводимой площади объекта не менее 4 999 квадратных метров. Есть и еще одно условие: архитектурно-строительное проектирования (в том числе инженерных изысканий), получение разрешения на строительство, завершение строительства инвестиционного объекта должны быть завершены не позднее 31 месяца со дня заключения договора аренды.

Как сообщили в региональном минэкономразвития, ранее эти участки формировали единый земельный лот, переданный в 2014 году в аренду инвестору игорной зоны «Янтарная». Однако в связи с изменением параметров инвестпроекта в 2019 году договор был расторгнут. Под действующие объекты игорной зоны оставлены два участка, на которых размещаются здание с игровыми автоматами и казино. Остальная территория была разделена на 39 участков, 16 из которых предусмотрены под строительство объектов развлечений и предлагаются инвесторам.

Торги будут продолжены 25 и 26 мая.