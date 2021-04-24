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Досуг24 апреля 2021 10:39

Посетителям зоопарка предлагают поискать пасхальные яйца

Самые активные участники квеста получат еще и сувениры от администрации учреждения
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В Калининградском зоопарке 24 и 25 апреля посетители могут пройти квест «Все яйца в одну корзину». Акция явно приурочена к скорому празднику Воскресения Христова, то есть, к Пасхе. Рекомендованный возраст участников – 0+.

На территории зверинца спрятано 21 яйцо – как и полагается, ярко раскрашенное. С правилами игры можно ознакомиться, получив в кассе карту зоопарка. Самым активным и удачливым искателям обещаны сувениры. Хотя с учетом нынешних цен на «куриные фрукты» такую находку уже саму по себе можно считать ценным призом.