Посетителям зоопарка предлагают поискать пасхальные яйца

В Калининградском зоопарке 24 и 25 апреля посетители могут пройти квест «Все яйца в одну корзину». Акция явно приурочена к скорому празднику Воскресения Христова, то есть, к Пасхе. Рекомендованный возраст участников – 0+.

На территории зверинца спрятано 21 яйцо – как и полагается, ярко раскрашенное. С правилами игры можно ознакомиться, получив в кассе карту зоопарка. Самым активным и удачливым искателям обещаны сувениры. Хотя с учетом нынешних цен на «куриные фрукты» такую находку уже саму по себе можно считать ценным призом.