Поскользнувшаяся на мокром крыльце пенсионерка засудила управляющую компанию

Летом 2018 года жительница поселка Донское Светлогорского городского округа вышла из подъезда своего дома – и поскользнулась на мокрой от дождя плитке, которой были выложены ступеньки крыльца. Падение обернулось для женщины переломом лодыжки.

В больнице пострадавшей сделали операцию и наложили гипс. Затем последовало длительное лечение и восстановительный период. Все это время пенсионерка была ограничена в передвижении, не могла себя обслуживать, так что ухаживали за ней родственники и добрые знакомые. И сегодня из-за продолжающихся болей в ноге калининградка не в силах долго ходить и даже просто стоять. К тому же, ей предстоит еще одна операция по извлечению поставленной хирургами металлической пластины.

По рекомендации сотрудников полиции, которые устанавливали обстоятельства получения травмы, наша героиня прошла судебно-медицинское освидетельствование, выложив для этого собственные деньги. Но совет пригодился при последовавшем обращении в суд. Хотя сначала женщина просила управляющую компанию возместить моральный ущерб и понесенные убытки добровольно. Эту просьбу коммунальщики проигнорировали - и напрасно!

В итоге Светлогорский городской суд взыскал с УК в пользу истицы возмещение материального ущерба в размере 3 640 рублей, компенсацию морального вреда, который был оценен в 50 тысяч рублей, и вдобавок еще и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя – это еще 15 тысяч рублей.

Может, в будущем, все-таки, лучше договариваться по-хорошему?