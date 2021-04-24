Убивший человека кулаком калининградец отправлен в колонию строгого режима

Бытовой конфликт с фатальными последствиями в одном из домов по проспекту Мира в Калининграде случился еще зимой 2017 года. Тем февральским вечером один из участников ссоры в качестве решающего аргумента использовал собственный кулак, который впечатал в верхнюю скулу оппонента. Убивать, конечно, вряд ли хотел, однако полученная пострадавшим тупая внутричерепная травма в итоге оказалась причиной того, что спустя несколько дней бедняга скончался в больнице

- Подсудимый вину не признал, пояснив, что удар нанес не сильно, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда. – По его мнению, от этого не могла наступить смерть потерпевшего.

Но вот у представителей Фемиды мнение оказалось другое. Проанализировав совокупность представленных доказательств, суд пришел к выводу о виновности гражданина в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Победитель в драке мог получить по максимуму 15 лет «зоны». И только явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие у него тяжелого заболевания помогли калининградцу получить менее суровое наказание. В исправительной колонии строгого режима ему придется пробыть 6, 5 лет.