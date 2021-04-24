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Здоровье24 апреля 2021 11:57

В Центральной горбольнице Калининграда для пациентов с коронавирусом оставят один корпус

По мере улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе число коек для инфицированных будут сокращать
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В Центральной городской клинической больнице Калининграда для лечения больных с коронавирусом будет оставлен только отдельно стоящий корпус на 80 коек с реанимацией. Об этом на своей странице в социальной сети Инстаграм сообщил губернатор Антон Алиханов.

После полуторагодового перерыва, связанного с работой в «красной зоне», медучреждение с начала апреля возобновило оказание многопрофильной медицинской помощи в полном объеме. По мере улучшения эпидемиологической ситуации «ковид-корпус» будут пропорционально сокращать.

Коронавирус Covid-19