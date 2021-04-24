Боевые корабли Балтфлота возвращаются домой

В дальнем походе наши моряки пробыли почти 5 месяцев. Фото: пресс-служба Балтфлота

Отряд Кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82 миновали продлив Ла-Манш и взяли курс на пункт постоянного базирования – Балтийск, откуда отправились в дальний поход 16 декабря прошлого года.

За минувшие месяцы наши военные моряки приняли участие в международных учениях в Индийском океане, побывали с деловыми заходами в портах Исламской республики Иран и султаната Оман. Во время нахождения в Красном море также был впервые совершен деловой заход в Порт-Судан. В походе проводились маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора учились противодействовать пиратским нападениям.

Прибытие отряда в главную базу Балтфлота запланировано на конец апреля.