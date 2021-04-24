В бой с телефонными мошенниками вступили автоинспекторы

В Немане сотрудники ГИБДД провели информационно-профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

Останавливаясь по требованию госавтоинспектора, водители уже привычно искали удостоверение и страховой полис, но вдруг сами получали информацию о наиболее популярных историях, используемых злоумышленниками, о видах мошенничества, а также о том, как избежать обмана.

- Особое внимание уделялось гражданам пожилого возраста, так как зачастую именно они в силу своей доверчивости подвергаются обману, - подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Всем автомобилистам блюстители дорожного порядка также вручили информационные памятки с рекомендациями о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.