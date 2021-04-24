Под Калининградом состоялись тактико-спортивные учения

Молодежная парламентская Ассамблея при Калининградской областной Думе, совместно с Калининградским региональным отделением общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана», при поддержке администраций муниципальных образований «Багратионовский городской округ», «Правдинский городской округ» провели тактико-спортивные учения «Лебединая песнь». Об этом сообщает информресурс «Новый Черняховск».

Мероприятие официально было приурочено к 75-летию образования Калининградской области и предстоящему празднованию Дня Победы. Экспедиционной группе предстояло пройти по маршруту легендарной разведывательно-диверсионной группы «Джек», преодолев в общей сложности 75 километров. По ходу рейда отрабатывались оборонительные маневры в лесах. Из Черняховска участники учений направились на место высадки РДГ, стартовав оттуда. А конечной точкой маршрута стал город Правдинск.