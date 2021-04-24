Калининградка получила травмы в городском автобусе

В десятом часу утра 23 апреля автобус МАЗ, двигавшийся по Аллея Смелых в Калининграде, внезапно затормозил. В результате одна из находившихся на задней накопительной площадке пассажирок не удержалась на ногах. В результате падения 50-летняя женщина получила травмы.

Как объяснил водитель транспортного средства, он был вынужден совершить резкий маневр, чтобы не врезаться во впередиидущий автомобиль, который вдруг начал перестраиваться. И шофер не виноват, что пострадавшая в этот момент не держалась за поручень.