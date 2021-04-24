Пенсионеры, продавцы, бизнесмены: кто еще заболел коронавирусом в Калининграде

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 24 апреля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 644 189 человек, из них выявлено 31 458 случаев заражения. 29 534 человека выздоровели, 2 034 остаются под медицинским наблюдением.

Среди заболевших за последние сутки - 37 пенсионеров, 2 медработника, 3 сотрудника предприятий торговли и общепита, сотрудник пищевой промышленности, 2 человека из персонала банков, по одному работнику санатория, промышленных и транспортных предприятий, 6 индивидуальных предпринимателей и иных работников. Кроме того, заболели учащийся средней школы поселка Свободное, воспитанник детсада №1 Калининграда и 6 неработающих.