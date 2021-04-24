Под Калининградом «Рено» таранил стоявший на обочине КИА

Около двух часов дня 23 апреля на 8-м километре шоссе «Калининград – Зеленоградск» (это территория Гурьевского района) произошло столкновение двух автомобилей. Если точнее, двигавшийся со стороны Зеленоградска «Рено» неожиданно покинул пределы проезжей части и врезался в стоявший на обочине КИА.

По предварительной информации, причиной ДТП стал неправильный выбор бокового интервала 53-летним водителем «Рено». Он же оказался единственным (если не считать транспортных средств) пострадавшим в этой дорожной аварии. Ну а 43-летний владелец КИА, вынужденно остановившийся на ремонт, сумел счастливо избежать грозившей ему опасности.