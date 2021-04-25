Пенсионеры, школьники и медработники: кто за сутки заразился коронавирусом в Калининграде

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 20 пенсионеров;
- 15 неработающих;
- 5 учащихся (Свободнинская школа, школы №38 и 49, гимназия №40 в Калининграде);
- 5 индивидуальных предпринимателя и иных работников;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 3 медицинских работника;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;
-2 сотрудника предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник банков;
- сотрудник предприятия ЖКХ;
- воспитанник детского садика №56 Калининград;
- студент КМРК.
У 51 заразившегося ковид протекает с симптомами ОРВИ , у 4 развилась пневмония, 5 человек переносят заболевание без симптомов.