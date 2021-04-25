Пенсионеры, школьники и медработники: кто за сутки заразился коронавирусом в Калининграде

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- 15 неработающих;

- 5 учащихся (Свободнинская школа, школы №38 и 49, гимназия №40 в Калининграде);

- 5 индивидуальных предпринимателя и иных работников;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 3 медицинских работника;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;

-2 сотрудника предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник банков;

- сотрудник предприятия ЖКХ;

- воспитанник детского садика №56 Калининград;

- студент КМРК.

У 51 заразившегося ковид протекает с симптомами ОРВИ , у 4 развилась пневмония, 5 человек переносят заболевание без симптомов.