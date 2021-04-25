В Калининграде завершилась реставрация фасадов Фридландских ворот

. Фото: Facebook

Реставрационно-восстановительные работы фасадов Фридландских ворот проводились с мая 2020 года.Как сообщает музей на своей странице в Facebook, за 9 месяцев были восстановлены швы и поверхности кирпичной кладки, утраченные элементы конструкций памятника и проведены мероприятия по очистке и защите фасада от коррозии.

- Оказалось, что Фридландские ворота, в отличие от других исторических, пестрые! И эту пестроту – от розового до темно-коричневого – калининградские мастера постарались сохранить, - отмечают музейщики.

Общая площадь отреставрированного фасада (с обеих сторон) составила 391,9 м². Стоимость работ составила 1миллион 719 тысяч рублей, из которых 942 тысячи рублей – это со-финансирование администрации города. Работы выплнялись в рамках реализации проекта «Приграничная трансмиссия» Программы Приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020»/2014-2020 Lithuania-Russia CBC programme.

Современные Фридландские ворота были построены в 1862 году и входили в состав оборонительных сооружений Кенигсберга. Ворота выстроены из красного кирпича в неоготическом стиле предположительно под руководством (или под влиянием идей) архитектора Ф. А. Штюлера. Декоративное оформление ворот, в том числе скульптуры из песчаника на фасадах, выполнены берлинским скульптором В. Л. Штюрмером.

В конце 1980-х годов в парке «имени 40-летия ВЛКСМ» (название парка «Южный», которое он получил в 1957 году) проводилась большая работа по расчистке прудов. Во время этих работ было найдено большое количество предметов военного и домашнего быта. Они и стали первыми экспонатами музея, созданного в это время на общественных началах директором парка Александром Новиком.