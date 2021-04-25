Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 60 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, география заражения выглядит так:

Калининград - 40

Черняховский городской округ - 9

Гвардейский городской округ - 3

Гурьевский городской округ - 3

Зеленоградский городской округ - 2

Советский городской округ - 2

Озерский городской округ - 1

По состоянию на 25 апреля в Калининградской области выявлены 31 518 случаев заражения (29 816 человек выздоровели), умерли 463, остаются под медицинским наблюдением 2 077 человек.