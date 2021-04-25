Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 60 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, география заражения выглядит так:
Калининград - 40
Черняховский городской округ - 9
Гвардейский городской округ - 3
Гурьевский городской округ - 3
Зеленоградский городской округ - 2
Советский городской округ - 2
Озерский городской округ - 1
По состоянию на 25 апреля в Калининградской области выявлены 31 518 случаев заражения (29 816 человек выздоровели), умерли 463, остаются под медицинским наблюдением 2 077 человек.