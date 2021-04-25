В Калининграде ребенку с редким генетическим заболеванием отказали в выдаче лекарства

В Калининграде врачебная комиссия отказала ребенку-инвалиду с редким генетическим заболеванием в назначении препарата «Пульмозим». Об этот сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка, проведенная прокуратурой Ленинградского района Калининграда, показала, что прием препарата ребенку рекомендовал врач-пульмонолог. Мама обратилась в Городскую детскую поликлинику № 6 для проведения врачебной комиссии, но получила отказ. Прокуратура обратилась в суд с иском признать решение незаконным и обязать Министерство здравоохранения Калининградской области обеспечить ребенка-инвалида «Пульмозимом» по жизненным показаниям.

Суд исковое заявление прокурора удовлетворил.