В Калининграде открылась выставка «Самбийский разрез»

Выставка «Самбийский разрез» (6+) начала свою работу в Музее Мирового океана. Посетители увидят фотографии разноцветных обрывов побережья от Филинской бухты до мыса Таран. Именно здесь в основании берегового обрыва обнажаются отложения «голубой земли» с включениями янтаря. Это единственный во всей Прибалтике объект, который называют «геологическим обнажением Самбийского полуострова». Придание ему статуса геологического памятника природы – вопрос, который обсуждают ученые.

Одна из задач экспозиции - показать красоту и разнообразие водных ландшафтов, их уязвимость и необходимость сохранять это богатство для будущих поколений.