Истребители Балтфлота уничтожили вражеские самолеты

Авиация Балтийского флота провела тренировку с участием более 10 экипажей самолетов Су-27. По легенде учений летательные аппараты условного противника нарушили границу РФ с намерением нанести ракетно-бомбовый удар по стратегическим объектам. На перехват нарушителей поднялись «сушки», которые обнаружили и идентифицировали цели, а затем в ходе воздушного боя уничтожили их.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в рамках тренировки были отработаны ускоренная подготовка истребителей к взлету, парные взлеты, а также произведены электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Учения проходили как в светлое, так и в темное время суток.