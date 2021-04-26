Сотрудники МЧС застали поджигателя травы в разгар работы

После того как в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам регионального Управления МЧС России обратился житель поселка Малиновка, который пожаловался на соседа, который нарушает требования пожарной безопасности при эксплуатации печи на территории своего двора, в населенный пункт были направлены проверяющие.

- И случись же так, что как раз в это время в поселке один из жителей, не подозревающий о предстоящем визите сотрудников МЧС, занимался своим черным делом, - рассказали в пресс-службе ведомства. - А именно, поджег траву у себя во дворе. За чем его и застал заместитель начальника ОНД и ПР по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам Артур Кононов. Гражданин был уверен в том, что от посторонних глаз его скрывает забор частного владения. Возможно, так он хотел избавиться от прошлогодней растительности. Но гражданин забыл о том, что нарушает требования закона, а также о том, что над забором поднимается дым.

В общем, то, что горело, потушили подручными средствами, а на нарушителя составили административный протокол. Как добавили в Управлении МЧС, в Калининградской области с начала этого года за нарушения требований пожарной безопасности оштрафовали уже 36 человек.