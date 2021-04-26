В Балтийске в ДТП пострадал 43-летний мотоциклист

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске в результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на улице Ушакова. Водитель «ВАЗа» забыл, что он двигался по второстепенной дороге и не стал уступать дорогу проезжающему мотоциклу «Хонда». 43-летний мотоциклист во избежание столкновения предпринял экстренное торможение и транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.