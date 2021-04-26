Калининградцу грозит срок за избиение судебного пристава

Этой зимой домой к 33-летнему жителю Калининграда нагрянул младший судебный пристав, который намеревался осуществить привод мужчины в Центральный районный суд. Однако горожанин не только отказался проследовать, куда было указано, но еще и набросился на служителя закона с кулаками. После нескольких ударов в голову и туловище у пристава оказался сломан нос, не говоря уже о многочисленных ссадинах и гематомах.

Судмедэксперты оценили полученные повреждения как легкий вред здоровью, однако и на сей счет в Уголовном кодексе РФ имеется соответствующая статья. Впрочем, следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального Управления СКР возбудил уголовное дело в отношении драчуна по признака другой статьи УК – «Применение насилия в отношении представителя власти». .

- Преступление, в совершении которого подозревается калининградец, влечет за собой наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - отметила руководитель следственного отдела по Ленинградскому району Виктория Казаринова.