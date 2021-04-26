Приставы заставили фирму из Черняховска вернуть 5 млн рублей долга литовским партнерам

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Компания из Черняховска вернула многомиллионный долг литовским партнерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Торговая фирма, зарегистрированная в Черняховске, с 2019 года не выплачивала долг партнерам из Литвы. Иностранная организация обратилась в суд и выиграла его.

Судебный пристав разыскала директора компании и разъяснила ему, что за неисполнение вступившего в законную силу решения суда грозит уголовная ответственность, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок один год.

Предупреждение подействовало — через несколько дней директор перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения. Деньги будут распределены и направлены иностранному взыскателю.