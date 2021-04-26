Таможня: В Чернышевском в очереди на выезд в понедельник стоят 240 грузовиков

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В пункте пропуска в Чернышевском в понедельник, 26 апреля, в очереди на выезд стоят 240 грузовиков, на въезд – 15 фур. Об этом сообщает пресс-служба калининградской областной таможни.

За сутки таможенники оформили на въезд в Российскую Федерацию 216 транспортных средств, на выезд – 182 грузовика

На пункте пропуска Кибартай проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля, в связи с чем организовано реверсивное движение транспортных средств. Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать эту информацию.