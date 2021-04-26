Калининградка обнаружила в лесу колодец, кишащий гадюками

. Фото: Форум копателей Калининграда

В лесах Калининградской области активизировались змеи. В этом году горожане все чаще стали встречать гадюк. Несмотря на прохладную весну, змеи выползают из зимних укрытий. И если раньше сообщалось о единичных случаях, то на днях калининградка обнаружила настоящее змеиное логово.

В группе «Форум копателей Калининграда» в «ВКонтакте» девушка выложила пугающие фотографии гадюк.

«Нашли сегодня колодец, а в нем змеи. Понятное дело, что мне нужно было их спасти, и я пошла искать ветку, чтобы засунуть ее в колодец, чтобы змеи смогли выползти. Пока нашла, прихожу, а колодец пустой! Конечно, мы удивились, но на всякий случай, для следующих таких же бедолаг решили все-таки засунуть ветку. И тут слышу шипение! Оказывается, они позаползали под кирпичи и их было абсолютно не видно!», - поделилась историей калининградка и посоветовала всем смотреть внимательно под ноги и в места, куда вы хотите засунуть руки.

«Любая змея как попала в колодец, так из него и выползет. Это природа, эволюция. Не нужно их трогать. Тем более помогать. Поверьте, они как-нибудь сами разберутся, куда им заползать и откуда выползать», - высказался один из комментаторов.