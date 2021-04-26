3 школьника, 2 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 55 случаев ОРВИ, 2 случая пневмонии и 4 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 23 пенсионера;

- медицинский работник;

- работник образования;

- сотрудник предприятий торговли и общепита;

- 2 сотрудника предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник организаций по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 4 работника транспорта и транспортных предприятий;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работников;

- 3 учащихся (Знаменская Школа, Школа 29, Лицей 18 Калининград);

- 2 студента (КГТУ, колледж сервиса и туризма);

- 8 неработающих.