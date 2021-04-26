3 школьника, 2 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 55 случаев ОРВИ, 2 случая пневмонии и 4 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 23 пенсионера;
- медицинский работник;
- работник образования;
- сотрудник предприятий торговли и общепита;
- 2 сотрудника предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник организаций по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 4 работника транспорта и транспортных предприятий;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работников;
- 3 учащихся (Знаменская Школа, Школа 29, Лицей 18 Калининград);
- 2 студента (КГТУ, колледж сервиса и туризма);
- 8 неработающих.