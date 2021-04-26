Под Калининградом найден мертвым 17-летний парень

В воскресенье, 25 апреля в полицию Гвардейского района поступило сообщение о том, что в одной из хозяйственных построек обнаружено тело 17-летнего местного жителя.

- По данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - В ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

По сведениям из неофициальных источников, парня нашли его друзья, пришедшие в сарай с одной им ведомой целью. А предварительной причиной смерти называют отравление газом из баллончика для заправки зажигалок. Однако эту версию следователям еще предстоит рассмотреть.