Фестиваль уличного кино в Калининграде начал прием заявок от авторов

. Фото: Предоставлено организаторами

Ежегодный Фестиваль уличного кино, который в Калининграде пройдет с 27 по 30 августа 2021 на территории Башни «Врангель», принимает заявки от авторов. Об этом сообщается в группе мероприятия в «ВКонтакте».

«Покажите свою короткометражку сотням тысяч зрителей на улицах по всей стране. Победитель будет отобран публикой и получит 1 500 000 рублей», - говорится в сообщении.

На конкурс принимают игровые короткометражные фильмы на русском языке хронометражем до 20 минут, снятые не ранее 2020 года.

Заявки принимаются по адресу info@wsffest.com с пометкой «Заявка 2021» до 30 апреля 2021 года.

Фестиваль уличного кино – это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях с 2014 года. В каждом из более 1000 городов-участников публика голосует за понравившиеся работы светом фонариков.