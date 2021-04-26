За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали шесть человек

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в воскресенье, 25 апреля, в четырех ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Зеленоградском районе на автодороге «Романово - Калининград» 34-летний водитель «Митсубиси» не уступила дорогу на перекрестке и врезалась в «Тойоту», которая ехала по главной дороге. В результате ДТП и 59-летняя и 69-летняя пассажиры «Мицубиси» получили телесные повреждения.

В Немане улице Победы водитель «Фольксвагена» при обгоне выехал на встречку и врезался в «ВАЗ». В этой аварии пострадала 64-летняя пассажирка «Фольксвагена».

В Гурьевском районе на автодороге «Калининград - Крылово (через Правдинск)» в кювет опрокинулся «Ленд Ровер». В результате аварии травмы получили 40-летний и 37-летняя пассажиры.

В Гвардейском районе на автодороге «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» 29-летний пьяный водитель «Ауди 80» выехал на встречку и врезался в «Ауди А6». В результате столкновения травмы получила 28-летняя водитель второго автомобиля.