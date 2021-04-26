В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 26 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах и четырех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18:00 света не будет в Московском районе на ул. Октябрьской 3, 3а, 36.

С 13:00 до 18:00 энергоснабжение будет отключено в Центральном районе по адресам:

ул. Ломоносова 2-4, 1-17, 21а, 21б

пер. Ломоносова 3-7в, 6а-14

ул. Марш. Борзова 92-96, 107

СНТ «Дружба»

СНТ «Дружба 3», ул. Пражская 17

СНТ «Нескучное», ул. Спортивная

СНТ «Портовик», ул. Садовая 6.

Холодное водоснабжение до 17:00 приостановлено в Центральном районе по адресам:

пр-т Советский 105б

ул. Светлая 2-6, 12-30, 21-23

ул. Мл. лейт. Родителева 12-14

ул. Красная 109.