В Параде Победы в Калининграде примут участие 20 самолетов и вертолетов

Парад 2020 в Калининграде проходил так. Фото: Александр КАТЕРУША

В воздушной части Парада Победы в честь 76-летия Победы, который пройдет в Калининграде 9 мая, запланировано участие 20 самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, над Калининградом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов Калининградской области, уже началась.