Волонтеры привели в порядок территорию у старинной кирхи в Тростниках

Субботник у кирхи. Фото: Instagram.com

В минувшую субботу, 24 апреля, волонтеры из организации «Хранители руин» провели субботник у кирхи в поселке Тростники Гурьевского района.

«Мы выполнили все, что запланировали на этот выезд, вместе помогли дальнейшему преображению объекта, и, как всегда, провели отличный день в хорошей компании!», - рассказали добровольцы в Инстаграме.

На этот раз к мероприятию присоединились представители регионального Фонда капремонта, которые предоставили инвентарь.

Работники администрации района пообещали, что в начале недели собранные горы веток и десятки мешков с мусором будут вывезены с территории.

Кирха Ботенена (название поселка до 1946 года) была построена около 1320 года.

Кирха в Тростниках является объектом культурного наследия регионального значения.