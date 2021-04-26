В Калининградском заливе продолжаются поиски пропавшего матроса рыболовецкого судна

. Фото: пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Пропавший мужчина 1988 года рождения является членом экипажа с рыболовецкого судна МСТБ-КД 0230. Судно находится на якоре в гидрогавани Балтийска Калининградской области.

Следствие установило, что вечером 18 апреля 7 членов экипажа распивали спиртные напитки в служебном общежитии, после чего капитан судна и один из матросов решили переночевать на судне.

- Проследовав на лодке до места стоянки на якоре указанного судна в Калининградском заливе Балтийской косы, мужчины легли спать в каюте. Утром 19 апреля 2021 года капитан обнаружил, что матроса на судне нет. По предварительной информации, накануне мужчина поссорился со своей бывшей женой, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Следователи выехали на место происшествия и произвели осмотр при участии водолазов и сотрудников ГУ МЧС России по Калининградской области. Во время водолазных поисков было обнаружено сильное подводное течение. Поиски пропавшего матроса продолжаются.