Калининградские поисковики обнаружили братскую могилу с останками 16 красноармейцев

Поисковые работы в районе Логвино Фото: Руслан Хисамов

Недалеко от поселка Логвино Зеленоградского района калининградские поисковики из отряда «Совесть» обнаружили братскую могулу, в которой покоились воины из 10-го отдельного штрафного батальона. Как сообщает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, с просьбой найти место воинского захоронения к нему обратились родственники погибших солдат.

- В лесу в районе поселка Логвино мы уже не первый раз тщательно обследовали один из холмов, на котором по архивным данным располагалась братская могила 10-го ОШБ, - говорит Хисамов. – Судя по находкам, эта местность, не раз переходила из рук в руки. На самом верху высоты в одной из просадок грунта щуп уперся в кости. Когда начали копать, пуговицы со звездами подтвердили, что это останки советских воинов.

Теперь останки 16 погибших воинов будут перезахоронены с отданием воинских почестей на действующем мемориале в поселке Переславское Зеленоградского района, а родственники смогут навещать могилы героев.