В Зеленоградском районе задержали шестерых копателей янтаря

В Зеленоградском районе полицейские задержали шестерых копателей янтаря. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Старателей задержали в районе поселка Надеждино. Злоумышленники под видом обустройства пожарного водоема при помощи экскаватора и мотопомп вымывали из слоев почвы янтарь.

Полицейские изъяли около пяти килограммов незаконно добытого янтаря, а также экскаватор, мотопомпу и подручные инструменты. В отношении старателей составлены административные протоколы.

В ходе проверки было установлено, что один из задержанных ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное противоправное деяние. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.