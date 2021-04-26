В Гвардейском районе разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу

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В Гвардейском районе полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Элеонора М. 22 апреля ушла из школы в поселке Красный Яр и не вернулась домой. После поступления сообщения о пропаже ребенка были незамедлительно организованы мероприятия по его розыску. Инспекторы ПДН и сотрудники уголовного розыска проводили поиск по улицам Калининграда и окрестностей. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Разыскали школьницу у новой подружки в Калининграде, сейчас она находится с родителями.