В Калининграде продлили сроки выездной вакцинации от коронавируса

. Фото: Правительство Калининградской области

Выездная вакцинация от коронавируса стартовала 23 апреля. За два дня прививки сделали 365 калининградцев.

- В связи с большой востребованностью выездной вакцинации против коронавируса, как и против гриппа, решено продлить работу передвижного комплекса ЦГКБ до 30 апреля включительно,- сообщает пресс-служба правительства области.

Мобильный центр по-прежнему размещаться на площадке перед торговым центром «Виктория» (улица Гайдара, 120) и работать с 10 до 20 часов. Внутри организованы два пункта приема врачей для осмотра перед иммунизацией и прививочный кабинет. Также для удобства пациентов поставлен отдельный павильон для анкетирования. Для пожилых граждан организованы посадочные места.