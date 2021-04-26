Скоро встанем в пробках: началась подготовка к ремонту подъездной дороги к Зеленоградску

В понедельник, 26 апреля, стартовали подготовительные работы к ремонту подъездов к Зеленоградску, Светлогорску и Пионерскому от Приморского кольца. На всех участках вводится временная схема организации дорожного движения - пропускная способность будет ограничена в связи с сужением проезжей части.

- Первым делом мы приступаем к работам на подъезде к Зеленоградску, потому что это одно из самых популярных направлений у жителей и гостей области, - объяснила директор калининградского филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Екатерина Урбанович. - По контракту ремонт всех трех подъездов у нас должен завершиться до сентября. Но мы понимаем, насколько популярны и важны эти направления для жителей, поэтому подрядчик готов задействовать на объекте максимальное количество техники и рабочих, чтобы выполнить все с опережением срока. Надеемся, погодные условия нам позволят это сделать.

По словам Екатерины Урбанович, пассажиропоток на приморском направлении в эти майские праздники ожидается такой же интенсивный, как и в летний сезон, поэтому «сдвигать сроки ремонтных работ представляется нецелесообразным».

- Конечно, затруднения движения на участках неизбежны. Но мы просим с пониманием отнестись к ограничениям и вынужденным неудобствам, быть внимательными при движении, снижать скорость, - призвала директор филиала.