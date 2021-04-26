С 4 по 7 мая в Калининградской области будут работать все школы, детские сады и поликлиники

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Правительство Калининградской области приняло решение о том, как будут работать на следующей неделе учреждения государственного и муниципального сектора. Как сообщает пресс-служба, с 4 по 7 мая в режиме буднего дня будут работать:
- медицинские учреждения
- школы
- детские сады
- учреждения социального обслуживания
- органы власти регионального и муниципального уровня.
Напомним, в прошлый четверг президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой, объявив майские выходные непрерывными с 1 по 10 мая. Попова предложила главе государства сделать майские выходные непрерывными из-за пандемии коронавируса.