С 4 по 7 мая в Калининградской области будут работать все школы, детские сады и поликлиники

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Правительство Калининградской области приняло решение о том, как будут работать на следующей неделе учреждения государственного и муниципального сектора. Как сообщает пресс-служба, с 4 по 7 мая в режиме буднего дня будут работать:

- медицинские учреждения

- школы

- детские сады

- учреждения социального обслуживания

- органы власти регионального и муниципального уровня.

Напомним, в прошлый четверг президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой, объявив майские выходные непрерывными с 1 по 10 мая. Попова предложила главе государства сделать майские выходные непрерывными из-за пандемии коронавируса.