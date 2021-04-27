В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 апреля нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 27 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18:00 свет отключен в Ленинградском районе на ул. Горького 30-36 и ул. Госпитальной 20-26.

В этом же районе с 13:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение по адресам:

пр-т Московский 252-258, 258 а, 266

ул. Толбухина 24, 61

ул. Баженова 15а

ул. Кутаисская 19, 27, 37

ул. Сиреневая 2, 14, 20, 22

ул. Тверская 3,6,10,11,13,18,19-23.

В Центральном районе с 13:00 до 18:00 электричества не будет по адресам:

ул. Бородинская 6-14, 9,14а

пр-т Победы 18, 18в, 23, 25

пр-т Победы 61,65

ул. Вагоностроительная 1-5, 6-10, 7 (д/с №7)

ул. Кутузова 42,47.

В Московском районе в это же промежуток времени свет будет отключен на ул. Дзержинского 160,162а, 162-166.

Холодное водоснабжение до 20:00 приостановлено в Московском районе на ул. Черниговской 25.