Более 80 тысяч калининградцев сделали прививку от коронавируса

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С начала массовой вакцинации прививку от коронавируса уже сделала 81 тысяча жителей Калининградской области, из них второй компонент вакцины получили 47 тысяч человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства. 47 процентов от общего числа привитых – пожилые люди.

Сейчас в регионе работают 32 прививочных пункта в 24 медицинских организациях. Также созданы мобильные бригады медиков, которые выезжают в организованные коллективы, на предприятия.

Также до 30 апреля на площадке перед супермаркетом «Виктория» на улице Гайдара будет работать передвижной комплекс, где также можно сделать прививку.