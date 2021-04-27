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Туризм27 апреля 2021 10:55

В калининградской деревне викингов хотят построить кузню

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Так будет выглядеть кузня.

Так будет выглядеть кузня.

Фото: Администрация Зеленоградска

На территории поселения викингов «КАУП» в поселке Романово под Калининградом построят кузню. Новый выставочный павильон появится в рамках проекта «Живая история-воссоздание общей истории тысячелетней давности», программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020.

Как сообщает администрация Зеленоградского района, уже проведен аукцион и определен подрядчик.

Длина кузни, которую сколотят из дерева, составит 10 метров, ширина – 6 метров, высота 7 метров.

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