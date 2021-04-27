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Происшествия27 апреля 2021 12:47

Двое подростков подорвались в заброшенном доме

Школьники развели костер и швырнули туда аэрозольный баллончик
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Двое 14-летних парней из Светлого в понедельник, 26 апреля решили устроить себе действительно тяжелый день. Развели в заброшенном доме на окраине костер и положили туда аэрозольный баллончик. Тот, понятное дело, взорвался, и оба подрывника получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы и проходят курс лечения.

Тем временем по данному факту следователями Светлогорского межрайонного следственного отдела Управления СКР по Калининградской области организована доследственная проверка. Ее ход контролирует лично руководитель правоохранительного ведомства Дмитрий Бочаров.

ЧП