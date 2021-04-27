Двое подростков подорвались в заброшенном доме

Двое 14-летних парней из Светлого в понедельник, 26 апреля решили устроить себе действительно тяжелый день. Развели в заброшенном доме на окраине костер и положили туда аэрозольный баллончик. Тот, понятное дело, взорвался, и оба подрывника получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы и проходят курс лечения.

Тем временем по данному факту следователями Светлогорского межрайонного следственного отдела Управления СКР по Калининградской области организована доследственная проверка. Ее ход контролирует лично руководитель правоохранительного ведомства Дмитрий Бочаров.