2 медика, 34 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За сутки в Калининградской области зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 43 случая ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 9 бессимптомных случаев. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе

Среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- сотрудник предприятия ЖКХ;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник банка;

- 3 работника промышленных предприятий;

- работник транспорта и транспортных предприятий;

- индивидуальный предприниматель;

- учащийся школы будущего;

- 10 неработающих.