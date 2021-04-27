2 медика, 34 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 43 случая ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 9 бессимптомных случаев. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе
Среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- сотрудник предприятия ЖКХ;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник банка;
- 3 работника промышленных предприятий;
- работник транспорта и транспортных предприятий;
- индивидуальный предприниматель;
- учащийся школы будущего;
- 10 неработающих.