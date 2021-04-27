Калининградская сборная по бодибилдингу завоевала шесть наград кубка России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодаре прошли ежегодные национальные соревнования среди ведущих отечественных представителей фитнес-индустрии. В мероприятии приняли участие около тысячи представителей 62 регионов РФ.

Калининградская команда заняла итоговое восьмое место в общем зачете. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, подопечные Юрия Смолякова, Петра Федорова и Владислава Дубинина отличились как в личных весовых категориях, так и в абсолютном сравнении среди лучших из лучших.

Двойную победу одержал тяжеловес Кирилл Назаренко, первенствовавший как среди одиннадцати бодибилдеров массой свыше 100 килограммов, так и среди 22 представителей абсолютной весовой категории. Кроме того, он получил отдельный кубок за лучшую произвольную программу.

Чемпионом бодибилдинга среди 19 мужчин весом до 95 килограммов стал Владислав Дубинин, в абсолютном сравнении занявший третье место. Организаторы оценили уровень его подготовки дополнительно, вручив почетный «Кубок Прогресса». Бронзовыми призерами – Игорь Заборцев и Людмила Бархудинова. Первый отличился среди 29 представителей дисциплины «атлетический бодибилдинг», вторая стала одной из лучших среди 37 представительниц дисциплины «фитнес-бикини» ростом до 166 сантиметров.