В Калининграде за грабеж осудили троих бывших военнослужащих

В Калининграде осудили за грабеж бывших военнослужащих войсковой части 00595. Об этом сообщает пресс-служба военного-следственного управления СК.

В мае прошлого года мичман запаса Лаврушкин находился в гостях у знакомого и помог своим сослуживцам проникнуть в жилище. Один из служащих Балтфлота отобрал у мужчины мобильный телефон и при помощи банковского приложения перевел на своей счет 29 тысяч рублей. Двое других «защитников Отечества» похитили у хозяина квартиры ноутбук и систему нагревания табака.

Грабители получили 2 года 6 месяцев, 2 года 7 месяцев и 3 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.