В Калининградском зоопарке после ремонта открыли террариум

. Фото: Калининградский зоопарк

Калининградском зоопарке открылся исторический террариум, в котором провели ремонт.

Как сообщает пресс-служба учреждения, еще в октябре 2020 года террариум пришлось экстренно закрыть, так как башенная конструкция на крыше накренилась, могла обрушиться.

Сегодня все животные, которые во время ремонта жили

в служебных помещениях, вернулись на свои места.

Между тем у зоопарка есть планы по реконструкции объекта.

«Разработка проектно-сметной документации была включена в городскую адресную инвестиционную программу на 2020 год, однако ввиду пандемии годовой бюджет был скорректирован, проектирование перенесено на 2021 год», - отметили в зоопарке.

Здание террариума относится к числу важнейших памятников истории и архитектуры Кенигсбергского зоосада – Калининградского зоопарка. Оно было построено в начале 1930-х годов как образцово-показательный домик для содержания домашней птицы.